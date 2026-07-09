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ETS, l’industria europea chiede una revisione strutturale

BDI, Confindustria e MEDEF chiedono un sistema orientato a investimenti, competitività e decarbonizzazione

9 luglio 2026

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