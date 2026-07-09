SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. HKM diventa una controllata al 100% di Salzgitter ...

HKM diventa una controllata al 100% di Salzgitter AG

Accordo definitivo con thyssenkrupp Steel e Vallourec. A Duisburg forno elettrico e organico verso i 1.000 dipendenti

9 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

HKM diventa una controllata al 100% di Salzgitter AG - Accordo definitivo con thyssenkrupp Steel e Vallourec. A Duisburg forno elettrico e organico verso i 1.000 dipendenti

9 luglio 2026

HKM diventa una controllata al 100% di Salzgitter AG

Accordo definitivo con thyssenkrupp Steel e Vallourec. A Duisburg forno elettrico e organico verso i 1.000 dipendenti

di Stefano Gennari
thyssenkrupp-Jindal: stop ai negoziati per la divisione acciaio - Condizioni di mercato e quadro regolatorio Ue più favorevoli spingono il gruppo a proseguire da solo il rilancio

4 maggio 2026

thyssenkrupp-Jindal: stop ai negoziati per la divisione acciaio

Condizioni di mercato e quadro regolatorio Ue più favorevoli spingono il gruppo a proseguire da solo il rilancio

di Sarah Falsone
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
thyssenkrupp Steel e Salzgitter: definito il futuro di HKM - L’accordo prevede il passaggio delle quote a Salzgitter dal 1° giugno 2026

9 febbraio 2026

thyssenkrupp Steel e Salzgitter: definito il futuro di HKM

L’accordo prevede il passaggio delle quote a Salzgitter dal 1° giugno 2026

di Sarah Falsone
Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green - L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green - L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori

25 marzo 2026

Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green

L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl

 I nostri video

7 luglio 2026

È online la quinta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×