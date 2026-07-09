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AIM: insediato il nuovo consiglio direttivo

Nominati i due vicepresidenti per il biennio 2026-2028

9 luglio 2026 Translated by Deepl

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Dopo l’elezione di Carlo Mapelli alla presidenza dell’Associazione Italiana di Metallurgia per il biennio 2026-2028 dello scorso maggio, si è insediato oggi il nuovo consiglio direttivo.

Il nuovo comitato di presidenza è così composto: vicepresidenti Laura Tolettini (Feralpi Group) e Paolo Cattaneo (TenarisDalmine); rappresentante del consiglio Francesca Morandi (siderweb spa SB); segretario del consiglio Francesco Semino (Acciaierie Venete); past president Silvano Panza.

Per i prossimi due anni, il consiglio direttivo sarà così composto: Mattia Bissoli (Tenova), Flavio Bregant (Federacciai), Paolo Cattaneo (TenarisDalmine), Giacomo Disarò, Giovanni Fantini (Forge Monchieri), Andrea Faraci (Pipex Italia), Natale Gaudenzi (ORI Martin), Marco Marino (Cogne Acciai Speciali), Francesca Morandi (siderweb Spa SB), Annalisa Pola (Università di Brescia), Umberto Salvetti (Ferriera Valsabbia), Alessandra Sangoi (Sangoi), Francesco Semino (Acciaierie Venete), Massimo Svanera (Asonext), Paolo Tenca (Marcegaglia), Laura Tolettini (Feralpi Siderurgica), Ferruccio Trombini (Acciaierie Bertoli Safau), Roberto Venturini (Acciaieria Arvedi), Ruggero Zambelli (Raffmetal). 
R. S.   
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