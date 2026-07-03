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Qatar e Algeria avanti sull’espansione del complesso di Bellara

Il progetto di Algerian Qatari Steel punta a raddoppiare la capacità produttiva dell’impianto

3 luglio 2026

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