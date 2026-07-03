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Hydnum Steel, 60 milioni per l’acciaieria “green” spagnola

A Puertollano lavori al via entro fine anno. Investimento da 1,65 miliardi e oltre 5mila posti di lavoro

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