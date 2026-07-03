SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Giappone: l’industria chiede interventi contro le ...

Giappone: l’industria chiede interventi contro le misure Ue

Associazioni di categoria preoccupate anche per le indagini antidumping su laminati a caldo e a freddo

3 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia - Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

29 giugno 2026

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia

Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

di Federico Fusca
India: indagine antidumping su acciai magnetici da quattro Paesi - Nel mirino CRGO e metalli amorfi da Cina, Giappone, Corea del Sud e Russia

26 giugno 2026

India: indagine antidumping su acciai magnetici da quattro Paesi

Nel mirino CRGO e metalli amorfi da Cina, Giappone, Corea del Sud e Russia

di Stefano Gennari
Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan - Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

23 giugno 2026

Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

di Stefano Gennari
Nippon Steel: utili oltre le attese per US Steel - Il gruppo giapponese punta sul mercato americano, sostenuto da dazi, domanda solida e prezzi elevati

18 giugno 2026

Nippon Steel: utili oltre le attese per US Steel

Il gruppo giapponese punta sul mercato americano, sostenuto da dazi, domanda solida e prezzi elevati

di Sarah Falsone
Top producer, dominio cinese nella classifica worldsteel - worldsteel: nel 2025 sono 33 le imprese cinesi oltre 3 Mt; seguono Russia, India, Usa, Giappone, Turchia e Germania

5 giugno 2026

Top producer, dominio cinese nella classifica worldsteel

worldsteel: nel 2025 sono 33 le imprese cinesi oltre 3 Mt; seguono Russia, India, Usa, Giappone, Turchia e Germania

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia - Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

29 giugno 2026

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia

Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

di Federico Fusca
India: indagine antidumping su acciai magnetici da quattro Paesi - Nel mirino CRGO e metalli amorfi da Cina, Giappone, Corea del Sud e Russia

26 giugno 2026

India: indagine antidumping su acciai magnetici da quattro Paesi

Nel mirino CRGO e metalli amorfi da Cina, Giappone, Corea del Sud e Russia

di Stefano Gennari
Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan - Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

23 giugno 2026

Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

di Stefano Gennari
Nippon Steel: utili oltre le attese per US Steel - Il gruppo giapponese punta sul mercato americano, sostenuto da dazi, domanda solida e prezzi elevati

18 giugno 2026

Nippon Steel: utili oltre le attese per US Steel

Il gruppo giapponese punta sul mercato americano, sostenuto da dazi, domanda solida e prezzi elevati

di Sarah Falsone
Top producer, dominio cinese nella classifica worldsteel - worldsteel: nel 2025 sono 33 le imprese cinesi oltre 3 Mt; seguono Russia, India, Usa, Giappone, Turchia e Germania

5 giugno 2026

Top producer, dominio cinese nella classifica worldsteel

worldsteel: nel 2025 sono 33 le imprese cinesi oltre 3 Mt; seguono Russia, India, Usa, Giappone, Turchia e Germania

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×