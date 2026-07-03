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Quote Ue, Turchia già oltre soglia in nove categorie

Per gli HRC l’eccedenza sfiora le 170mila tonnellate. In totale, 21 contingenti oltre i limiti

3 luglio 2026

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