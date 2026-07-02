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Acciaio, quote Ue già sotto pressione

Volumi in attesa di allocazione oltre soglia per HRC turchi, rivestiti cinesi e altri prodotti

2 luglio 2026

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