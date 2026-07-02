SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia: export acciaio in calo, import ancora in ...

Turchia: export acciaio in calo, import ancora in crescita

Nei primi cinque mesi vendite all’estero a -2,9%. La TÇÜD chiede nuove misure a tutela del mercato interno

2 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia: export acciaio in calo, import ancora in crescita - Nei primi cinque mesi vendite all’estero a -2,9%. La TÇÜD chiede nuove misure a tutela del mercato interno

2 luglio 2026

Turchia: export acciaio in calo, import ancora in crescita

Nei primi cinque mesi vendite all’estero a -2,9%. La TÇÜD chiede nuove misure a tutela del mercato interno

di Stefano Gennari
L'acciaio turco chiude il 2025 in crescita - Produzione ed export in aumento, ma l'import resta elevato

2 febbraio 2026

L'acciaio turco chiude il 2025 in crescita

Produzione ed export in aumento, ma l'import resta elevato

di Stefano Gennari
Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre - In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

4 novembre 2025

Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre

In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

di Stefano Gennari
Acciaio, produzione mondiale in calo anche a luglio - Registrato il sesto segno meno da inizio anno (quarto consecutivo). Cumulato a 1.086,2 milioni/ton

25 agosto 2025

Acciaio, produzione mondiale in calo anche a luglio

Registrato il sesto segno meno da inizio anno (quarto consecutivo). Cumulato a 1.086,2 milioni/ton

di Federico Fusca
siderDATA: agosto 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

27 agosto 2025

siderDATA: agosto 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×