SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Misure Ue, Turchia meno colpita di altri dalla str...

Misure Ue, Turchia meno colpita di altri dalla stretta

Yayan (TÇÜD): esito migliore del previsto, ma l’export verso l’Ue è destinato a calare

1 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Misure Ue, Turchia meno colpita di altri dalla stretta - Yayan (TÇÜD): esito migliore del previsto, ma l’export verso l’Ue è destinato a calare

1 luglio 2026

Misure Ue, Turchia meno colpita di altri dalla stretta

Yayan (TÇÜD): esito migliore del previsto, ma l’export verso l’Ue è destinato a calare

di Stefano Gennari
Acciaio, la Turchia valuta misure in risposta alle nuove quote Ue - I produttori turchi criticano dazi e contingenti: «In contrasto con lo spirito dell’Unione doganale»

21 maggio 2026

Acciaio, la Turchia valuta misure in risposta alle nuove quote Ue

I produttori turchi criticano dazi e contingenti: «In contrasto con lo spirito dell’Unione doganale»

di Stefano Gennari
Siderurgia turca: domanda interna forte, export in difficoltà - Marcato calo delle vendite verso Ue e Medio Oriente, mentre le importazioni restano elevate

3 aprile 2026

Siderurgia turca: domanda interna forte, export in difficoltà

Marcato calo delle vendite verso Ue e Medio Oriente, mentre le importazioni restano elevate

di Stefano Gennari
Salvaguardia Ue: almeno 10 le quote già esaurite - I volumi in via di sdoganamento segnalano forte pressione da Vietnam, Cina, Taiwan, Turchia e India

2 luglio 2025

Salvaguardia Ue: almeno 10 le quote già esaurite

I volumi in via di sdoganamento segnalano forte pressione da Vietnam, Cina, Taiwan, Turchia e India

di Stefano Gennari
Difesa commerciale europea: l’analisi delle quote - Importazioni ridotte di oltre 15,5 milioni di tonnellate

9 ottobre 2025

Difesa commerciale europea: l’analisi delle quote

Importazioni ridotte di oltre 15,5 milioni di tonnellate

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×