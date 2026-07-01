SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India, in arrivo incentivi per la siderurgia green

India, in arrivo incentivi per la siderurgia green

Il piano punta a sostenere soprattutto i produttori di acciaio di seconda fascia, quasi metà dell’output nazionale

1 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India, in arrivo incentivi per la siderurgia green - Il piano punta a sostenere soprattutto i produttori di acciaio di seconda fascia, quasi metà dell’output nazionale

1 luglio 2026

India, in arrivo incentivi per la siderurgia green

Il piano punta a sostenere soprattutto i produttori di acciaio di seconda fascia, quasi metà dell’output nazionale

di Sarah Falsone
India, in arrivo un piano per l’acciaio sostenibile - Il governo lancerà la National Mission for Sustainable Steel: 569 milioni di dollari per ridurre le emissioni

18 settembre 2025

India, in arrivo un piano per l’acciaio sostenibile

Il governo lancerà la National Mission for Sustainable Steel: 569 milioni di dollari per ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
L’India svilupperà Gadchiroli come nuovo polo siderurgico - Investimento statale da 120 miliardi di dollari per sviluppare l’area industriale

14 luglio 2025

L’India svilupperà Gadchiroli come nuovo polo siderurgico

Investimento statale da 120 miliardi di dollari per sviluppare l’area industriale

di Sarah Falsone
L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio - Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio - Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico

2 marzo 2026

L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio

Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico

di Sarah Falsone
India: acciaio verde a basso costo entro il 2030 - Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno India: acciaio verde a basso costo entro il 2030 - Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

26 maggio 2026

India: acciaio verde a basso costo entro il 2030

Secondo lo studio dell’IECC la siderurgia basata sull’idrogeno potrebbe raggiungere costi vicini a quelli dell’altoforno

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×