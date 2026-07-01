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Afarak esprime interesse per ABS Sisak

Sul tavolo ci sarebbe un’offerta da 200 milioni di euro per l’impianto croato del produttore friulano

1 luglio 2026

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