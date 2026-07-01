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Codacons: acciaio risorsa strategica per l’Italia

Assofermet aderisce al manifesto che richiama la necessità di una politica industriale di lungo periodo

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