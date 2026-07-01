SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Quote Ue: reazioni diverse da Ucraina, Svizzera e ...

Quote Ue: reazioni diverse da Ucraina, Svizzera e Corea

Kiev teme un colpo all’industria; Swissmem protesta, Seul prepara misure di stimolo alla domanda interna

1 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Quote Ue: reazioni diverse da Ucraina, Svizzera e Corea - Kiev teme un colpo all’industria; Swissmem protesta, Seul prepara misure di stimolo alla domanda interna

1 luglio 2026

Quote Ue: reazioni diverse da Ucraina, Svizzera e Corea

Kiev teme un colpo all’industria; Swissmem protesta, Seul prepara misure di stimolo alla domanda interna

di Stefano Gennari
Ucraina: allarme sull’export siderurgico verso l’Ue - Kiev teme perdite fino a 1 miliardo di euro per il taglio delle quote

19 maggio 2026

Ucraina: allarme sull’export siderurgico verso l’Ue

Kiev teme perdite fino a 1 miliardo di euro per il taglio delle quote

di Stefano Gennari
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio - Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

19 maggio 2026

Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio

Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam - Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam - Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue

11 marzo 2026

ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam

Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×