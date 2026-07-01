SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurofer: misure Ue decisive per recuperare produzi...

Eurofer: misure Ue decisive per recuperare produzione

Positivo anche il giudizio di WV Stahl, ma entrambe le associazioni chiedono di completare il quadro

1 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Eurofer: misure Ue decisive per recuperare produzione - Positivo anche il giudizio di WV Stahl, ma entrambe le associazioni chiedono di completare il quadro

1 luglio 2026

Eurofer: misure Ue decisive per recuperare produzione

Positivo anche il giudizio di WV Stahl, ma entrambe le associazioni chiedono di completare il quadro

di Stefano Gennari
WV Stahl: «Rafforzare le misure di salvaguardia» - Rippel (WV Stahl): «Proteggere mercato europeo da dirottamenti. Dazi Usa al 50% avranno impatto drammatico»

29 luglio 2025

WV Stahl: «Rafforzare le misure di salvaguardia»

Rippel (WV Stahl): «Proteggere mercato europeo da dirottamenti. Dazi Usa al 50% avranno impatto drammatico»

di Federico Fusca
Cbam, WV Stahl: correttivi insufficienti - L'associazione siderurgica tedesca individua tre carenze nelle ultime proposte della Commissione Ue

18 dicembre 2025

Cbam, WV Stahl: correttivi insufficienti

L'associazione siderurgica tedesca individua tre carenze nelle ultime proposte della Commissione Ue

di Stefano Gennari
Eurofer: «Con Industrial Accelerator Act priorità all’acciaio verde Ue» - Eggert: «Per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione, applicare robusti requisiti Made in Europe» Eurofer: «Con Industrial Accelerator Act priorità all’acciaio verde Ue» - Eggert: «Per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione, applicare robusti requisiti Made in Europe»

26 febbraio 2026

Eurofer: «Con Industrial Accelerator Act priorità all’acciaio verde Ue»

Eggert: «Per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione, applicare robusti requisiti Made in Europe»

di Federico Fusca
Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio - Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

19 maggio 2026

Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio

Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×