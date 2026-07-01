Quale futuro per l'acciaio di Piombino?
Martedì 7 luglio torna siderweb on air
1 luglio 2026
È arrivato il via libera al contratto di affitto del ramo d’azienda di Liberty Magona al gruppo svizzero Trasteel. Tra trattative per il passaggio di proprietà, piani industriali da definire e necessità di garantire continuità produttiva e occupazionale, il destino dello storico polo siderurgico piombinese rappresenta uno dei passaggi più delicati per l’acciaio nazionale.
Qual è lo scenario che si è delineato? Quale ruolo potrà avere Piombino nella siderurgia italiana ed europea nei prossimi anni? E quali le garanzie per i lavoratori? Il tutto mentre proseguono i piani di realizzazione della nuova acciaieria di Metinvest Adria, che dovrebbe produrre i primi coils entro la fine nel 2028.
Di questo parleremo nel prossimo appuntamento con “siderweb on air”, l’evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico e gli ospiti in studio.
Martedì 7 luglio dalle 11:00 alle 12:00 su zoom interverranno Gianfranco Imperato, CEO di Trasteel, il corrispondente siderweb da Piombino, Giorgio Pasquinucci e Luca Villa, amministratore delegato di Metinvest Adria. In studio Elisa Bonomelli, direttrice responsabile di siderweb.
È possibile inviare i propri quesiti o riflessioni sin da subito a redazione@siderweb.com.
Redazione siderweb
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A cura di Redazione Siderweb
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