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Le tensioni Usa, Canada e Messico mettono a rischio l’USMCA

A poche ore dall’inizio dei colloqui si fa largo l’ipotesi dello smantellamento dell’area di libero scambio

30 giugno 2026

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