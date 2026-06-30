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Magona, via libera all’affitto a Trasteel: a settembre la firma

A fine luglio il passaggio dei 500 lavoratori alla nuova società, poi la ricapitalizzazione e il rilancio produttivo

30 giugno 2026

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