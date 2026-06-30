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Messico, Tyasa ordina a Primetals un nuovo impianto VD

L’unità doppia di degasaggio sottovuoto permetterà di aumentare capacità produttiva e qualità degli acciai

30 giugno 2026

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