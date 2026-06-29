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SSAB: sospesi nuovamente i lavori a Luleå

La presenza di bassi livelli di acido cianidrico nell’aria ha spinto l’azienda a bloccare temporaneamente il cantiere

29 giugno 2026

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