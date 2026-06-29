SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tenova ammodernerà il forno elettrico Tenaris in P...

Tenova ammodernerà il forno elettrico Tenaris in Pennsylvania

La commessa riguarda il revamping dell’Eaf di Koppel, nell’ambito degli investimenti Tenaris negli Usa

29 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tenova ammodernerà il forno elettrico Tenaris in Pennsylvania - La commessa riguarda il revamping dell’Eaf di Koppel, nell’ambito degli investimenti Tenaris negli Usa

29 giugno 2026

Tenova ammodernerà il forno elettrico Tenaris in Pennsylvania

La commessa riguarda il revamping dell’Eaf di Koppel, nell’ambito degli investimenti Tenaris negli Usa

di Stefano Gennari
Usa, Tenaris ha portato a termine gli interventi a Koppel - Investimento da 2,1 milioni di dollari che ha interessato le linee di trattamento termico e rifinitura

19 gennaio 2026

Usa, Tenaris ha portato a termine gli interventi a Koppel

Investimento da 2,1 milioni di dollari che ha interessato le linee di trattamento termico e rifinitura

di Federico Fusca
Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti - Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

25 giugno 2026

Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti

Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

di Sarah Falsone
HYDRA, la piattaforma pilota per l’acciaio a idrogeno - Filippo Cirilli (RINA): «DRI e idrogeno avranno un ruolo chiave nella decarbonizzazione della siderurgia»

9 giugno 2026

HYDRA, la piattaforma pilota per l’acciaio a idrogeno

Filippo Cirilli (RINA): «DRI e idrogeno avranno un ruolo chiave nella decarbonizzazione della siderurgia»

di Sarah Falsone
worldsteel annuncia i “campioni della sostenibilità” - Giunto alla sua nona edizione, il programma premia i percorsi di sostenibilità nella siderurgia mondiale worldsteel annuncia i “campioni della sostenibilità” - Giunto alla sua nona edizione, il programma premia i percorsi di sostenibilità nella siderurgia mondiale

15 aprile 2026

worldsteel annuncia i “campioni della sostenibilità”

Giunto alla sua nona edizione, il programma premia i percorsi di sostenibilità nella siderurgia mondiale

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA: Steelosa arriva in Vaticano

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: Steelosa arriva in Vaticano

La panchina in acciaio riciclato sarà collocata nei Giardini Vaticani e a Borgo Laudato si’

×