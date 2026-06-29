Tenova ammodernerà il forno elettrico Tenaris in Pennsylvania
La commessa riguarda il revamping dell’Eaf di Koppel, nell’ambito degli investimenti Tenaris negli Usa
29 giugno 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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