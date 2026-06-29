SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India: indagine antidumping sui piani a caldo da C...

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia

Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

29 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia - Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

29 giugno 2026

India: indagine antidumping sui piani a caldo da Cina, Giappone e Russia

Nuova Delhi contemporaneamente ha chiesto all’Ue un allentamento delle restrizioni all'export di rottame

di Federico Fusca
India: crescono le preoccupazioni per il Cbam europeo - Nel Subcontinente si teme maggiormente una limitazione all’import dell’Ue rispetto ai dazi statunitensi

17 settembre 2025

India: crescono le preoccupazioni per il Cbam europeo

Nel Subcontinente si teme maggiormente una limitazione all’import dell’Ue rispetto ai dazi statunitensi

di Federico Fusca
India, prorogate le restrizioni all’import di coke metallurgico - La misura per il materiale a basso tenore di ceneri rimarrà in vigore fino a dicembre 2025

1 luglio 2025

India, prorogate le restrizioni all’import di coke metallurgico

La misura per il materiale a basso tenore di ceneri rimarrà in vigore fino a dicembre 2025

di Sarah Falsone
L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio - Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio - Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico

2 marzo 2026

L’India scommette sul rottame per sostenere il boom dell’acciaio

Con la produzione attesa a 300 milioni di tonnellate entro il 2030 e 700 milioni al 2070, il riciclo diventa strategico

di Sarah Falsone
Ue apre indagine di salvaguardia sugli acciai magnetici a grani orientati - La Commissione: importazioni in aumento e rischio deviazione dei flussi verso il mercato europeo

27 marzo 2026

Ue apre indagine di salvaguardia sugli acciai magnetici a grani orientati

La Commissione: importazioni in aumento e rischio deviazione dei flussi verso il mercato europeo

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

 I nostri video

27 giugno 2026

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×