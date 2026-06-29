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Tata Steel Nederland chiede permessi per coperture a IJmuiden

Obiettivo ridurre polveri e rumore nei depositi di materie prime, nell’ambito del Green Steel Project

29 giugno 2026

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