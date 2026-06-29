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Sudafrica: accordo sull’energia, ripartono gli smelter di Merafe

La tariffa elettrica da 62 cent/kWh sarà applicata per tre anni a sostegno dell’intero settore del ferrocromo

29 giugno 2026

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