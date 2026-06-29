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Minerale di ferro, Macquarie conferma un outlook prudente

Domanda debole e scorte elevate pesano sui prezzi. Simandou e i costi logistici restano i principali driver

29 giugno 2026

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