STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?

Settantacinque anni dopo la nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la siderurgia torna al centro del dibattito industriale e geopolitico dell’Unione. In un contesto segnato da concorrenza internazionale, transizione energetica e crescente frammentazione dei mercati, l’Europa è chiamata a decidere se e come difendere la propria capacità produttiva nei settori strategici. Che ruolo può giocare l’acciaio nel futuro industriale del continente?

In questa puntata approfondiamo le principali sfide dell’acciaio europeo partendo dagli spunti del report European Steel in Action 2026 pubblicato da Eurofer.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

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*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





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