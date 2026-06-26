siderweb TG: misure commerciali, domanda, produzione
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
26 giugno 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano le nuove barriere commerciali, lo stato della domanda in Ue e la produzione mondiale di acciaio.
Il siderweb TG è offerto da
Elisa Bonomelli
MERCATI
-
26 giugno 2026
Rottame: il ribasso si allarga, luglio si preannuncia fiacco
Calo da 10 €/t ormai diffuso. Scambi deboli, scorte alte e produzione in rallentamento pesano sul mercato
-
25 giugno 2026
Rottame: la Turchia testa nuovi minimi
Il “deep sea” scende a 388 $/t CFR. Pressioni da tondo, HRC e cambio euro/dollaro
-
24 giugno 2026
Tondo: mercato italiano debole
Acquisti limitati ai fabbisogni immediati. Prezzi sotto pressione ma difesi
-
24 giugno 2026
Lamierino magnetico: prezzi in tensione
Le acciaierie europee correggono al rialzo le quotazioni
-
24 giugno 2026
Piani in inox: richiesti aumenti
Le acciaierie rilanciano per le consegne a settembre
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)
23 giugno 2026
Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento