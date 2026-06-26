SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Sideralba cresce con il nuovo sito di Misinto

Sideralba cresce con il nuovo sito di Misinto

Con l’acquisizione dell'asset di Eusider, l’azienda del Gruppo Rapullino rafforza l’offerta nei tubi elettrosaldati

26 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Sideralba cresce con il nuovo sito di Misinto - Con l’acquisizione dell'asset di Eusider, l’azienda del Gruppo Rapullino rafforza l’offerta nei tubi elettrosaldati

26 giugno 2026

Sideralba cresce con il nuovo sito di Misinto

Con l’acquisizione dell'asset di Eusider, l’azienda del Gruppo Rapullino rafforza l’offerta nei tubi elettrosaldati

di Stefano Gennari
Marcegaglia, Metinvest e AdI protagoniste nel Mediterraneo - Fos-sur-Mer e Piombino avvieranno la produzione nel 2028. Ex Ilva attende l’accordo di programma

26 giugno 2025

Marcegaglia, Metinvest e AdI protagoniste nel Mediterraneo

Fos-sur-Mer e Piombino avvieranno la produzione nel 2028. Ex Ilva attende l’accordo di programma

di Federico Fusca
siderweb TG: acciaio e imballaggi protagonisti dei convegni a Napoli - Tutte le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

27 giugno 2025

siderweb TG: acciaio e imballaggi protagonisti dei convegni a Napoli

Tutte le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
MERCATO & DINTORNI: le attese per rottame e piani - Il 2 luglio alle 11:00 torna il webinar di siderweb dedicato alle dinamiche commerciali

25 giugno 2026

MERCATO & DINTORNI: le attese per rottame e piani

Il 2 luglio alle 11:00 torna il webinar di siderweb dedicato alle dinamiche commerciali

di Redazione siderweb
Sideralba: migliora la posizione finanziaria netta - Diminuiscono i ricavi, regge la redditività

1 settembre 2025

Sideralba: migliora la posizione finanziaria netta

Diminuiscono i ricavi, regge la redditività

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×