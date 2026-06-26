SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Worthington Steel chiude in perdita, ma guarda all...

Worthington Steel chiude in perdita, ma guarda alla crescita con Klöckner

Il quarto trimestre fiscale risente di svalutazioni e margini più bassi, mentre i ricavi salgono dell’11,6%

26 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti - Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

25 giugno 2026

Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti

Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

di Sarah Falsone
Usa: import di acciaio in aumento a maggio - In calo, invece, il cumulato degli arrivi da inizio anno

25 giugno 2026

Usa: import di acciaio in aumento a maggio

In calo, invece, il cumulato degli arrivi da inizio anno

di Federico Fusca
Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto - Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

24 giugno 2026

Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto

Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

di Federico Fusca
Worthington Steel completa l’acquisizione Klöckner - La società americana punta ora a rilevare le azioni residue con un’offerta da 11 euro per titolo

4 giugno 2026

Worthington Steel completa l’acquisizione Klöckner

La società americana punta ora a rilevare le azioni residue con un’offerta da 11 euro per titolo

di Sarah Falsone
Klöckner & Co migliora i risultati nel 2025 - Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto e sull’acquisizione da parte di Worthington Steel

11 marzo 2026

Klöckner & Co migliora i risultati nel 2025

Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto e sull’acquisizione da parte di Worthington Steel

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti - Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

25 giugno 2026

Tenaris, nuovi investimenti negli Stati Uniti

Oltre 90 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania

di Sarah Falsone
Usa: import di acciaio in aumento a maggio - In calo, invece, il cumulato degli arrivi da inizio anno

25 giugno 2026

Usa: import di acciaio in aumento a maggio

In calo, invece, il cumulato degli arrivi da inizio anno

di Federico Fusca
Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto - Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

24 giugno 2026

Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto

Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

di Federico Fusca
Worthington Steel completa l’acquisizione Klöckner - La società americana punta ora a rilevare le azioni residue con un’offerta da 11 euro per titolo

4 giugno 2026

Worthington Steel completa l’acquisizione Klöckner

La società americana punta ora a rilevare le azioni residue con un’offerta da 11 euro per titolo

di Sarah Falsone
Klöckner & Co migliora i risultati nel 2025 - Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto e sull’acquisizione da parte di Worthington Steel

11 marzo 2026

Klöckner & Co migliora i risultati nel 2025

Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto e sull’acquisizione da parte di Worthington Steel

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×