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RICREA: Steelosa arriva in Vaticano

La panchina in acciaio riciclato sarà collocata nei Giardini Vaticani e a Borgo Laudato si’

26 giugno 2026

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