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Misure UK sull’acciaio: critiche sui nodi aperti

UK Steel segnala rischi per zincati e altre categorie. Tata Steel UK: livelli non sufficienti a proteggere il mercato

25 giugno 2026

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