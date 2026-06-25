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Tata Steel Uk: Tenova sta per spedire in Galles il nuovo Eaf

Il player siderurgico ha documentato i progressi del suo progetto di riconversione di Port Talbot

25 giugno 2026

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