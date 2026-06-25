SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurofer: acciaio Ue ancora sotto pressione nel 202...

Eurofer: acciaio Ue ancora sotto pressione nel 2026

Domanda in lieve crescita, ma produzione ai minimi storici e automotive debole frenano la ripresa

25 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Eurofer: acciaio Ue ancora sotto pressione nel 2026 - Domanda in lieve crescita, ma produzione ai minimi storici e automotive debole frenano la ripresa

25 giugno 2026

Eurofer: acciaio Ue ancora sotto pressione nel 2026

Domanda in lieve crescita, ma produzione ai minimi storici e automotive debole frenano la ripresa

di Stefano Gennari
Eurofer: l’acciaio europeo affronta l'incertezza - L’associazione prevede una parziale ripresa nel 2026

3 dicembre 2025

Eurofer: l’acciaio europeo affronta l'incertezza

L’associazione prevede una parziale ripresa nel 2026

di Arianna Ducoli
Acciaio: per il 2026 atteso cauto rialzo di domanda e prezzi - A MERCATO & DINTORNI, con gli analisti di siderweb, un bilancio del 2025 e le aspettative per il prossimo anno

10 dicembre 2025

Acciaio: per il 2026 atteso cauto rialzo di domanda e prezzi

A MERCATO & DINTORNI, con gli analisti di siderweb, un bilancio del 2025 e le aspettative per il prossimo anno

di Redazione siderweb
Eurofer: acciaio verso la stabilizzazione - Permane l’incertezza per il prossimo futuro

16 marzo 2026

Eurofer: acciaio verso la stabilizzazione

Permane l’incertezza per il prossimo futuro

di Stefano Ferrari
Acciaio Ue, Eurofer: stagnazione nel 2025, ripresa rinviata al 2026 - Eggert: «Senza accordo Ue-Usa e con importazioni record, rischio chiusure e perdita di asset strategici»

11 settembre 2025

Acciaio Ue, Eurofer: stagnazione nel 2025, ripresa rinviata al 2026

Eggert: «Senza accordo Ue-Usa e con importazioni record, rischio chiusure e perdita di asset strategici»

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×