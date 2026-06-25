MERCATO & DINTORNI: le attese per rottame e piani
Il 2 luglio alle 11:00 torna il webinar di siderweb dedicato alle dinamiche commerciali
25 giugno 2026
Un mercato senza particolari guizzi, con i prodotti piani frenati da una domanda debole e discontinua e il rottame che resta su livelli di presso relativamente alti, e proprio per questo di difficile lettura.
Per capire meglio quali potranno essere le condizioni di mercato delle prossime settimane, siderweb propone il sesto appuntamento dell'anno con MERCATO & DINTORNI, il webinar dedicato alle dinamiche commerciali nazionali e internazionali.
Giovedì 2 luglio dalle ore 11:00 su zoom la discussione si articolerà in tre momenti: il sondaggio, per raccogliere ed elaborare in tempo reale le opinioni del pubblico collegato; l’analisi, con un quadro dei numeri e delle prospettive per il settore dell'acciaio nazionale a cura di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb); le interviste, nelle quali Emanuele Norsa (siderweb) approfondirà le dinamiche dei comparti del rottame e dei prodotti piani in acciaio al carbonio con due protagonisti del settore: Romano Pezzotti (Fersovere) e Luigi Rapullino (Sideralba).
La partecipazione è gratuita per gli abbonati; ha un costo di 49 € per i non abbonati.
Redazione siderweb
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