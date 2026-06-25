Automotive, BMW annuncia un nuovo approccio alla sostenibilità
La casa tedesca: «Decarbonizzazione, maggiore efficienza e materiali secondari come leve chiave»
25 giugno 2026
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