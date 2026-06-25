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US Steel investe 475 milioni di dollari a Fairfield

Nuova linea di tempra e rinvenimento per rafforzare la capacità produttiva di tubolari OCTG

25 giugno 2026

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