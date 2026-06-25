SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Jindal Steel Duqm entra nella fase di installazion...

Jindal Steel Duqm entra nella fase di installazione

Arrivato in Oman il reattore da 935 tonnellate per il complesso DRI/HBI da 5 milioni di tonnellate

25 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Jindal Steel Duqm entra nella fase di installazione - Arrivato in Oman il reattore da 935 tonnellate per il complesso DRI/HBI da 5 milioni di tonnellate

25 giugno 2026

Jindal Steel Duqm entra nella fase di installazione

Arrivato in Oman il reattore da 935 tonnellate per il complesso DRI/HBI da 5 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
Oman, Duqm si conferma hub strategico per l'acciaio verde - Meranti Green Steel e Jindal Steel Duqm accelerano i progetti low-carbon

9 luglio 2025

Oman, Duqm si conferma hub strategico per l'acciaio verde

Meranti Green Steel e Jindal Steel Duqm accelerano i progetti low-carbon

di Sarah Falsone
Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Ex Ilva: Jindal punta su forno elettrico e bramme da Oman - Il colosso indiano intende chiudere subito le cokerie e dismettere la produzione da ciclo integrato entro il 2030

13 marzo 2026

Ex Ilva: Jindal punta su forno elettrico e bramme da Oman

Il colosso indiano intende chiudere subito le cokerie e dismettere la produzione da ciclo integrato entro il 2030

di Emanuele Norsa
Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di gennaio - I nuovi progetti e il dibattito sull’etichetta di acciaio green hanno caratterizzato il mese di gennaio Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di gennaio - I nuovi progetti e il dibattito sull’etichetta di acciaio green hanno caratterizzato il mese di gennaio

30 gennaio 2026

Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di gennaio

I nuovi progetti e il dibattito sull’etichetta di acciaio green hanno caratterizzato il mese di gennaio

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×