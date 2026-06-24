SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Iran: i pesanti danni economici causati dal confli...

Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto

Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

24 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Usa-Iran: firmato un MoU per arrivare alla pace definitiva - Il documento, composto da 14 punti, prevede lo sblocco economico della situazione e una ripresa dei traffici da Hormuz

18 giugno 2026

Usa-Iran: firmato un MoU per arrivare alla pace definitiva

Il documento, composto da 14 punti, prevede lo sblocco economico della situazione e una ripresa dei traffici da Hormuz

di Federico Fusca
Iran, revocato il divieto temporaneo di export su bramme e piani - Via libera alle spedizioni nonostante le carenze interne dovute al fermo dei principali impianti

12 giugno 2026

Iran, revocato il divieto temporaneo di export su bramme e piani

Via libera alle spedizioni nonostante le carenze interne dovute al fermo dei principali impianti

di Stefano Gennari
Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda - La quarta puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

11 giugno 2026

Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda

La quarta puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

di Sarah Falsone
Piombino, Mimit stanzia 285 milioni a sostegno di Metinvest Adria - Urso: «Passaggio decisivo per rilancio del polo siderurgico». Fondi serviranno a compensare gli investimenti ambientali

29 maggio 2026

Piombino, Mimit stanzia 285 milioni a sostegno di Metinvest Adria

Urso: «Passaggio decisivo per rilancio del polo siderurgico». Fondi serviranno a compensare gli investimenti ambientali

di Giorgio Pasquinucci
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa-Iran: firmato un MoU per arrivare alla pace definitiva - Il documento, composto da 14 punti, prevede lo sblocco economico della situazione e una ripresa dei traffici da Hormuz

18 giugno 2026

Usa-Iran: firmato un MoU per arrivare alla pace definitiva

Il documento, composto da 14 punti, prevede lo sblocco economico della situazione e una ripresa dei traffici da Hormuz

di Federico Fusca
Iran, revocato il divieto temporaneo di export su bramme e piani - Via libera alle spedizioni nonostante le carenze interne dovute al fermo dei principali impianti

12 giugno 2026

Iran, revocato il divieto temporaneo di export su bramme e piani

Via libera alle spedizioni nonostante le carenze interne dovute al fermo dei principali impianti

di Stefano Gennari
Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda - La quarta puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

11 giugno 2026

Mediterranean Steel Talks: Roberto de Miranda

La quarta puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

di Sarah Falsone
Piombino, Mimit stanzia 285 milioni a sostegno di Metinvest Adria - Urso: «Passaggio decisivo per rilancio del polo siderurgico». Fondi serviranno a compensare gli investimenti ambientali

29 maggio 2026

Piombino, Mimit stanzia 285 milioni a sostegno di Metinvest Adria

Urso: «Passaggio decisivo per rilancio del polo siderurgico». Fondi serviranno a compensare gli investimenti ambientali

di Giorgio Pasquinucci
Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto - Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

24 giugno 2026

Iran: i pesanti danni economici causati dal conflitto

Le principali aziende siderurgiche durante la guerra avrebbero perso fino al 76% della produzione

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×