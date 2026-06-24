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Tubacex cresce nei tubi ombelicali offshore

Nuovi ordini per oltre 80 milioni portano la raccolta 2026 oltre quota 100 milioni di euro

24 giugno 2026

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