SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina, l’acciaio rallenta ma non crolla

Cina, l’acciaio rallenta ma non crolla

Bloomberg: manifattura, infrastrutture, transizione energetica ed export compensano il calo dell’immobiliare

23 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina, l’acciaio rallenta ma non crolla - Bloomberg: manifattura, infrastrutture, transizione energetica ed export compensano il calo dell’immobiliare

23 giugno 2026

Cina, l’acciaio rallenta ma non crolla

Bloomberg: manifattura, infrastrutture, transizione energetica ed export compensano il calo dell’immobiliare

di Stefano Gennari
Acciaio cinese: meno produzione, maggiori profitti nel semestre - CISA: «Il settore ha ottenuto risultati migliori del previsto, le aziende continuino con l'autodisciplina»

30 luglio 2025

Acciaio cinese: meno produzione, maggiori profitti nel semestre

CISA: «Il settore ha ottenuto risultati migliori del previsto, le aziende continuino con l'autodisciplina»

di Stefano Gennari
Cina: produzione di acciaio grezzo in calo nei primi 5 mesi - A maggio lieve recupero su base mensile. A inizio giugno pesano le scorte

16 giugno 2026

Cina: produzione di acciaio grezzo in calo nei primi 5 mesi

A maggio lieve recupero su base mensile. A inizio giugno pesano le scorte

di Stefano Gennari
Cina: tecnologia e transizione verde al centro della strategia industriale - Tra squilibri di mercato, innovazione e decarbonizzazione, l'acciaio cinese punta a rafforzare la competitività globale

10 febbraio 2026

Cina: tecnologia e transizione verde al centro della strategia industriale

Tra squilibri di mercato, innovazione e decarbonizzazione, l'acciaio cinese punta a rafforzare la competitività globale

di Stefano Gennari
Siderurgia cinese: utili in ripresa nel 2025 - Redditività in miglioramento, ma restano criticità strutturali tra sovraccapacità, domanda debole e tensioni commerciali

5 maggio 2026

Siderurgia cinese: utili in ripresa nel 2025

Redditività in miglioramento, ma restano criticità strutturali tra sovraccapacità, domanda debole e tensioni commerciali

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×