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Cbam, Clepa: evitare nuovi costi per l’automotive Ue

I fornitori auto chiedono dati emissivi reali, default value proporzionati e cautela sulle estensioni

23 giugno 2026

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