SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automotive, crescita moderata del mercato Ue a mag...

Automotive, crescita moderata del mercato Ue a maggio

Vavassori (Anfia): « La transizione verso la mobilità green procede a velocità differenti nei vari Paesi»

23 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Anfia: «IAA primo passo a tutela dell’automotive Ue» - L’associazione plaude soprattutto all’introduzione di regole sul contenuto locale della componentistica

5 marzo 2026

Anfia: «IAA primo passo a tutela dell’automotive Ue»

L’associazione plaude soprattutto all’introduzione di regole sul contenuto locale della componentistica

di Federico Fusca
Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA» - L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

26 febbraio 2026

Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA»

L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

di Federico Fusca
Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026 - Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

24 febbraio 2026

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026

Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

di Federico Fusca
Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto» - L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Anfia: «IAA primo passo a tutela dell’automotive Ue» - L’associazione plaude soprattutto all’introduzione di regole sul contenuto locale della componentistica

5 marzo 2026

Anfia: «IAA primo passo a tutela dell’automotive Ue»

L’associazione plaude soprattutto all’introduzione di regole sul contenuto locale della componentistica

di Federico Fusca
Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA» - L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

26 febbraio 2026

Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA»

L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

di Federico Fusca
Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026 - Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

24 febbraio 2026

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026

Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

di Federico Fusca
Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto» - L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

di Federico Fusca
Automotive, crescita moderata del mercato Ue a maggio - Vavassori (Anfia): « La transizione verso la mobilità green procede a velocità differenti nei vari Paesi»

23 giugno 2026

Automotive, crescita moderata del mercato Ue a maggio

Vavassori (Anfia): « La transizione verso la mobilità green procede a velocità differenti nei vari Paesi»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×