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Hoa Phat avvia con Primetals una nuova linea produttiva

A Dung Quat installati due colate bramme e un laminatoio a caldo da 5,5 milioni di tonnellate annue

23 giugno 2026

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