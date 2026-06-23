SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Tai...

Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

23 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 19 giugno 2026 Header STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue STEEL FOCUS – Sovraccapacità, Cina e le leve per rilanciare l’acciaio Ue Header siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 12 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan - Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

23 giugno 2026

Giappone, dazi antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Misure provvisorie fino al 45% per i prodotti cinesi e al 21% per quelli taiwanesi

di Stefano Gennari
Giappone: indagine antidumping sull’inox da Cina e Taiwan - Sotto la lente i fogli e i nastri in acciaio inossidabile laminati a freddo

22 luglio 2025

Giappone: indagine antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Sotto la lente i fogli e i nastri in acciaio inossidabile laminati a freddo

di Federico Fusca
Giappone, indagine antidumping sui piani asiatici - Nel mirino import di laminati a caldo e a freddo da Cina, Corea del Sud e Taiwan

3 giugno 2026

Giappone, indagine antidumping sui piani asiatici

Nel mirino import di laminati a caldo e a freddo da Cina, Corea del Sud e Taiwan

di Stefano Gennari
Cina: export di acciaio a livelli record nel 2025 - Dicembre ai massimi storici anche per l'import di minerale di ferro

14 gennaio 2026

Cina: export di acciaio a livelli record nel 2025

Dicembre ai massimi storici anche per l'import di minerale di ferro

di Stefano Gennari
Siderurgia sudcoreana tra crisi strutturale e necessità di ristrutturazione - Domanda debole, export sotto pressione, redditività in calo e sfide legate alla transizione verde

27 aprile 2026

Siderurgia sudcoreana tra crisi strutturale e necessità di ristrutturazione

Domanda debole, export sotto pressione, redditività in calo e sfide legate alla transizione verde

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

FOCUS SPECIALTIES - 26/05/2026 | F. Galperti (Rubiera) e G. Pini (Forge Fedriga)

 I nostri video

23 giugno 2026

Le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e ...

Riciclo imballaggi

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

A cura di Redazione Siderweb

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

×