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Ex Ilva, incidente nello stabilimento di Cornigliano

Sequestrato l’impianto del reparto torneria cilindri. Usb: «Preoccupati per sicurezza e ciclo produttivo»

23 giugno 2026

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