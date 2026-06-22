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Tech e acciaio: accordo tra ArcelorMittal e Amazon Web Services

Una partnership bidirezionale per l’integrazione dell’AI in siderurgia e la fornitura di acciaio per infrastrutture tech

22 giugno 2026

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