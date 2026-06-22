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Liberty Galați, seconda asta deserta

Nonostante il taglio del prezzo a 463 milioni, nessun investitore ha presentato un’offerta vincolante

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