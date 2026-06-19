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Germania: quinto incremento consecutivo per la produzione

Acciaio grezzo a +7,3% a maggio. WV Stahl: «Non c’è motivo di abbassare la guardia»

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