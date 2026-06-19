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Kardemir esporta ruote ferroviarie in Repubblica Ceca

Il contratto da 2,25 milioni di dollari segna il debutto internazionale del prodotto

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