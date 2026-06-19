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siderweb TG: barriere commerciali, produzione, cronaca

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

19 giugno 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano le nuove barriere commerciali e l'ultimo aggiornamento sulla Salvaguardia; produzione siderurgica e cronaca nazionale.

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Elisa Bonomelli

   
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