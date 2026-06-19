siderweb TG: barriere commerciali, produzione, cronaca
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
19 giugno 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano le nuove barriere commerciali e l'ultimo aggiornamento sulla Salvaguardia; produzione siderurgica e cronaca nazionale.
Il siderweb TG è offerto da
Elisa Bonomelli
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MERCATI
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18 giugno 2026
Ferroleghe: mercato influenzato dalla salvaguardia
Gli operatori: «Le quote si esauriscono in fretta e questo genera pressione sui prezzi, soprattutto per le standard»
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18 giugno 2026
Minerale di ferro sotto quota 100 dollari
Prezzi in calo per domanda cinese debole, scorte elevate e aumento dell’offerta
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17 giugno 2026
Tondo: domanda fiacca, acciaierie in difesa
Compratori perlopiù attendisti, mentre export e costi sostengono la posizione della produzione
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A cura di Redazione Siderweb
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